I Trappi del Deccan tra i colpevoli dell'estinzione dei dinosauri

La causa dell’estinzione dei dinosauri viene imputata, in prima istanza, all'impatto di un grosso meteorite sulla Terra. Ma un recente studio aggiunge a questo un altro evento altrettanto importante: delle grandi eruzioni vulcaniche.

I Trappi di Deccan è una regione ignea dell’India ed è una delle zone ad attività vulcanica più estese del nostro pianeta che potrebbe aver contribuito, milioni di anni fa, alla scomparsa dei dinosauri dalla Terra. Secondo uno studio riportato su Nature Communication e svolto da scienziati dell’Università del Michigan, prima e dopo l’impatto del famoso asteroide il globo è stata protagonista di una serie di attività vulcaniche provenienti proprio dai Trappi del Deccan che hanno contribuito all'estinzione dei dinosauri e che sono iniziate circa sessantasei milioni di anni fa.

Secondo quanto riportato nello studio, le eruzioni vulcaniche hanno non solo liberato ingenti quantità di mercurio, una sostanza altamente inquinante e tossica per le specie con cui entra in contatto, ma hanno anche contribuito ad innalzare le temperature del nostro pianeta, rendendo la vita molto difficile per i dinosauri. Il resoconto di questi cambiamenti gli scienziati lo hanno trovato all'interno dei gusci fossili di alcune specie marine come i bivalvi. Questi gusci fossili sono stati raccolti in diverse parti del globo, dall'Antartide all'Egitto, dagli USA all'Argentina e via discorrendo e, attraverso dei test, si è potuto risalire alla quantità di mercurio immagazzinato all'interno della conchiglia fossile.

La concentrazione del mercurio fossile è stato, quindi, paragonato a quella estratta dal guscio di conchiglie moderne prelevate in una zona estremamente inquinata proprio dal mercurio. Ciò che è emerso dal confronto è che la presenza di mercurio, nel passato e nel sito inquinato, era pressoché simile e questa elevatissima concentrazione interessava tutto il globo. Dalle stesse conchiglie fossili si è anche capito che il clima doveva essere molto più caldo. Il violento impatto dell’asteroide potrebbe, quindi, essere stato la causa principe dell’estinzione dei dinosauri ma, probabilmente, anche le forti eruzioni dei Trappi di Deccan hanno contribuito e far scomparire i grossi rettili.