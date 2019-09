Quanto tempo trascorrono i giovani sui social? La risposta vi sorprenderà

Si dice spesso che lo smartphone sia diventato un'estensione del nostro corpo, ma sicuramente anche i social media non scherzano. Infatti, stando agli ultimi dati riportati da TechJury, le persone, soprattutto quelle più giovani, utilizzano sempre di più queste piattaforme e sembrano ormai non poterne fare a meno.

Pensate che ben 3,196 miliardi di persone utilizzano attivamente i social media e che l'utente medio di Internet passa in media 2 ore e 22 minuti al giorno su queste piattaforme. I residenti nelle Filippine sono i primi in "classifica" con ben 3 ore e 57 minuti al giorno, mentre i giapponesi sono gli ultimi con 48 minuti al giorno.

Per quanto riguarda le singole piattaforme, i cittadini statunitensi maggiorenni trascorrono in media 43 minuti al giorno su Facebook. Nel 2019, Facebook ha superato i 2,23 miliardi di utenti mensili attivi. Parlando di YouTube, il 79% di tutti gli utenti di Internet possiede un account su questa piattaforma. Pensate che nel Regno Unito oltre il 10% delle persone di età compresa tra i 3 e i 16 anni utilizza la piattaforma di Google per più di 3 ore al giorno. L'utente medio utilizza YouTube per circa 38 minuti al giorno. Ovviamente, anche social media come Messenger, WhatsApp, Instagram e Twitter mantengono "incollati" gli utenti allo schermo per decine di minuti ogni giorno.

Stando a quanto riportato da Digital Information World, la fascia d'età che utilizza di più i social media è quella che va dai 16 ai 24 anni (circa 3 ore al giorno in media), mentre le persone con un'età compresa tra i 55 e i 64 anni sono quelle che utilizzano meno queste piattaforme (1 ora e 13 minuti al giorno in media). Insomma, i giovani utilizzano molto i social media e questi dati sembrano essere destinati a incrementare, come si può vedere dal grafico presente in calce alla notizia.