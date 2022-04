Trasforma l'iMac 5K in un Apple Studio Display: il risultato è notevole

Sono passate poche ore da quando è stato pubblicato in rete il teardown dell’Apple Studio Display, il monitor svelato da Apple nel corso del keynote dello scorso Marzo, che come abbiamo avuto modo di spiegare, è in grado di raggiungere anche prezzi elevatissimi per le configurazioni utlratop. Uno youtuber però se l’è fatto in casa, letteralmente.

Luke Miani infatti ha pensato bene di trasformare il suo iMac 5K acquistato nel 2014 in un Apple Studio Display. Già otto anni fa, al momento della presentazione, l’all-in-one di Apple aveva delle specifiche tecniche interessanti che hanno favorito il processo di trasformazione.

Miani, affidandosi alla guida di iFixit per il teardown, ha rimosso le componenti all’interno dell’iMac sostituendone alcune dopo averle cercate attentamente su eBay e siti simili. Per la webcam ovviamente non si è potuto affidare alla fotocamera dell’iMac 5K esistente in quanto dotata di un cavo che combina tutti gli altri componenti come microfoni, sensori di luci ambientali e l’indicatore LED che si accende nel momento in cui viene attivato la webcam o lo stesso microfono. L’approccio utilizzato in questo frangente è molto semplice: una fotocamera USB per Raspberry Pi che è abbastanza piccola da stare all’interno dello Studio Fai Da Te.

Chiaramente, non si è trattato dell’unica modifica ed il risultato è quello che potete vedere direttamente in calce.