Trasforma la tua TV in una smart TV con Chromecast, in SCONTO su Amazon oggi

Se volete trasformare la vostra TV “tradizionale” in una smart tv, oggi Amazon ha l’offerta che fa per voi: il colosso di Seattle infatti consente di acquistare a prezzo ridotto il dongle di Google per installare tutte le principali app su di esso.

Il Chromecast 4K è disponibile in offerta 52,99 Euro, il 24% in meno rispetto ai 69,99 Euro di listino. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 23 Aprile 2024 per chi effettua l’ordine entro 8 ore e 19 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Il modello in questione supporta anche il 4K ed è dotato di un telecomando con supporto alla ricerca vocale. Il Chromecast supporta ovviamente le principali applicazioni di streaming come Netflix, DAZN e Prime Video e come dicevamo poco sopra garantisce una qualità di visione fino al 4K HDR. Amazon consente anche di effettuare il pagamento in tre mesi al prezzo di 17,67 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

