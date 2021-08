Gli scienziati hanno trasformato l'acqua in metallo: ecco come

L’acqua è quell'incredibile sostanza dotata di caratteristiche indispensabili per la vita sulla terra. Se pensiamo alla pericolosità di tenere un apparecchio elettrico in prossimità di una fonte d’acqua, questo liquido potrebbe sembrare un ottimo conduttore di elettricità. Ma non è affatto così.

In realtà l’acqua “pura” o distillata, per la natura dei legami che la compongono (detti legami a idrogeno), risulta essere un isolante. La sostanza con cui siamo a contatto quotidianamente, infatti, si tratta sì di acqua ma al suo interno contiene una certa quantità di sali disciolti che ne aumentano la conduttività elettrica.

La trasformazione dell’acqua pura in materiale con caratteristiche metalliche può essere teoricamente attuata, mediante l’applicazione di un’altissima pressione. Al momento, però, è al di là delle possibilità tecniche, poiché dovrebbe generare un valore di pressione riscontrabile in pianeti massivi e stelle.

Un gruppo di studio, formato da una collaborazione di esperti internazionali, ha sperimentato un nuovo approccio, basato sull’utilizzo di metalli alcalini, per sfruttare la possibilità di rendere l’acqua un conduttore elettrico e donarle caratteristiche metalliche, attraverso la produzione di una banda di conduzione con elettroni in movimento libero.

Per fare ciò i ricercatori hanno effettuato degli esperimenti al BESSY II, sorgente di radiazione di sincrotrone di terza generazione, che ha permesso agli scienziati di attuare questo nuovo approccio. Uno dei problemi dell’esperimento è stato l’utilizzo dei metalli alcalini. Questi, infatti, hanno un’alta suscettibilità esplosiva a contatto con l’acqua e per ovviare a ciò il team ha individuato un modo per controllare questa reazione chimica violenta.

La procedura, infatti, non ha previsto l’immersione del metallo alcalino in acqua, ma piuttosto la somministrazione di piccole quantità della stessa su gocce di una lega sodio-potassio in forma liquida. Le gocce della lega metallica allo stato liquido, fuoriuscendo dalla camera dove è contenuto il campione mediante un ugello, sono state esposte a vapore acqueo. Ciò ha portato alla formazione di un film d’acqua sottile che ha “assorbito” gli elettroni dei metalli. Dopo il passaggio degli elettroni all'acqua, questa ha assunto una colorazione dorata che, attraverso analisi spettroscopiche, si è rivelata possedere qualità metalliche.

Uno degli autori dello studio, Robert Seidel, in merito all’esperimento, ha dichiarato "Il nostro studio non solo mostra che l'acqua metallica può effettivamente essere prodotta sulla Terra, ma caratterizza anche le proprietà spettroscopiche associate alla sua bella lucentezza metallica dorata" e concludendo "È possibile osservare la transizione di fase all'acqua metallica ad occhio nudo".