Trasformare le bottiglie di plastica in batterie al litio? Ecco come

Sulle pagine del "Journal of Materials Chemistry", un team di scienziati di A*STAR (l' Agenzia per la Scienza, la Tecnologia e la Ricerca di Singapore), ha affermato di essere riuscito a trasformare con successo la plastica di polietilene tereftalato (nota come PET) in elettroliti polimerici, i componenti chiave per le batterie agli ioni di litio.

Questo nuovo studio ha un grande valore scientifico poiché è il primo rapporto conosciuto di un tale risultato. Infatti, mai prima d'ora una batteria agli ioni di litio funzionante era stata assemblata utilizzando polimeri riciclati dal PET, una delle materie plastiche più abbondanti prodotte attualmente.

Pensate, infatti, che solo nel 2019 sono state prodotte oltre 31 milioni di tonnellate di PET, soprattutto per essere poi utilizzate per creare bottiglie di plastica. Una plastica che poi, secondo uno studio pubblicato su Science Advance nel maggio 2021, si ritrova ad essere sversata negli oceani del mondo.

Per ovviare a questo enorme problema ambientale, la ricerca scientifica è costantemente al lavoro nello sviluppare tecniche sempre più pratiche ed innovative per riciclare più plastica possibile. Ed il team di ricerca della A*STAR è forse riuscito a trovare un modo non solo per ripulire l'ambiente ma anche per sfruttare tutta questa plastica in eccesso in maniera intelligente.

Le bottiglie in PET di scarto sono state infatti utilizzate per progettare PE (elettroliti polimerici) a base di poliuretano. Rispetto agli elettroliti liquidi convenzionali, attualmente utilizzati nelle batterie agli ioni di litio (o LiB), i PE sono una promettente alternativa con il potenziale di eliminare i rischi per la sicurezza noti, quali la perdita di elettroliti, il riscaldamento incontrollato, l'espansione del volume ed i rischi di incendio.

I risultati dello studio si sono rivelati molto promettenti, grazie alle alte prestazioni raggiunte, aprendo così la strada ad un futuro alimentato da energia più sostenibile, in cui i rifiuti di plastica PET possono essere trasformati in materiali per le batterie, creando anche un'economia circolare e combattendo, allo stesso tempo, il crescente problema dei rifiuti.

D'altronde, secondo uno studio del 2020 effettuato dalla Earth Island Institute, nel 2050 la plastica negli oceani potrebbe essere più di pesci, anche considerando le politiche ambientali in atto. Pensate infatti, che delle oltre 460 milioni di tonnellate di plastica prodotte a livello globale nell'ultimo anno, solo il 9% viene riciclato, mentre il resto viene incenerito o smaltito in discariche che riversano nell'ambiente.

Ecco quindi l'importanza di trovare, al più presto, soluzioni innovative al problema. "L'upcycling (riciclo creativo) della plastica di scarto è una nuova strategia per dare a questi materiali onnipresenti, e comunemente scartati, una nuova prospettiva di vita per trasformarli in nuovi prodotti a valore aggiunto per nuove applicazioni", ha affermato il dott. Derrick Fam, dell'Istituto di ricerca e ingegneria dei materiali (IMRE) di A * STAR, che ha condotto lo studio con il collega, il dott. Jason Lim.