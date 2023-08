Trovato modo per trasformare cemento in elettricità: palazzi diventano superbatterie

Un gruppo di ricercatori del MIT ha scoperto un modo per trasformare il cemento e un materiale antico in un gigantesco supercondensatore. Questo cemento elettrificato potrebbe trasformare le fondamenta degli edifici e le strade in batterie praticamente illimitate.

Per creare questa nuova sostanza, un team del Massachusetts Institute of Technology (MIT) e dell'Università di Harvard negli Stati Uniti ha mescolato cemento, acqua e carbonio nero, un materiale simile a un fine carbone che si ottiene da processi di combustione incompleta.

"È affascinante vedere come il materiale più utilizzato dall'uomo, il cemento, combinato con il carbonio nero, un materiale storico noto - i Rotoli del Mar Morto sono stati scritti con esso - dà vita a un nanocomposito conduttivo quando combinati in un modo specifico. Ecco quando le cose diventano davvero interessanti", afferma Admir Masic, uno scienziato dei materiali del MIT.

Le particelle di carbonio nero tendono ad agglomerarsi nelle cavità lasciate dall'assorbimento dell'acqua da parte del cemento in reazione, formando forme simili a filamenti che possono agire come fili. Questo favorisce la conduttività, il che significa che il cemento modificato è in grado di agire come un supercondensatore (intanto questa scoperta ha diviso la comunità scientifica), una fonte di energia che funziona in modo simile a una batteria, ma che immagazzina e rilascia energia elettrica molto più velocemente.

Attualmente, questi condensatori di cemento sono relativamente piccoli, con abbastanza potenza per illuminare solo poche lampadine LED. Tuttavia, i materiali utilizzati sono economici e abbondanti (usati anche dai romani), e in teoria il processo dovrebbe essere in grado di scalare abbastanza bene. Il prossimo passo per il team è creare uno di questi dispositivi delle dimensioni di una batteria d'auto.