Trasformare la luce in materia è finalmente possibile

Un team internazionale di ricercatori è riuscito a simulare con successo la creazione di materia a partire dalla collisione di particelle luminose. Il risultato dello studio potrebbe rivelare il segreto per riprodurre sperimentalmente questo fenomeno per la prima volta.

Se la celebre equazione di Einstein E=mc2 ci dice che esiste un’equivalenza tra luce e materia, la fisica quantistica aggiunge una previsione sorprendente. Quando due fotoni ad altissima energia collidono, si può generare una coppia elettrone-positrone, due antiparticelle dotate di massa identica. In questo modo si genera materia unicamente a partire dai fotoni, le particelle della luce prive di massa.

Questo fenomeno, chiamato processo di Breit-Wheeler, non è mai stato realizzato in laboratorio perché per riprodurlo servirebbero laser troppo potenti per le tecnologie attuali. Tuttavia, gli scienziati dell'Università di Osaka e dell'Università della California hanno provato a simularlo al computer, scoprendo qualcosa di sorprendente.

Se del plasma incandescente interagisce con un laser dalle giuste caratteristiche, al suo interno possono generarsi dei raggi gamma la cui energia è un milione di volte superiore all'energia dei fotoni del laser. In questo modo si formano dei collisori fotone-fotone naturali.

Questo metodo aggira i limiti di intensità dei laser moderni e può essere facilmente implementato utilizzando la tecnologia attualmente disponibile. Sebbene le applicazioni pratiche siano ancora lontane, riprodurre il processo di Breit-Wheeler permetterebbe di verificare sperimentalmente le teorie della fisica alla base della nostra comprensione dell’universo.