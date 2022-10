Trasformare microplastiche in 'pop corn': un modo innovativo di catturarle

Come ripulire l'inquinamento da microplastica negli oceani? Una risposta concreta arriva dalla società tedesca Wasser 3.0 attraverso una tecnica decisamente bizzarra.

L'allarme delle microplastiche è ormai sotto gli occhi di tutti. Stiamo parlando di minuscole particelle, dal diametro inferiore a 5 millimetri che ormai contaminano l'intero pianeta e che sono state trovate sotto forma di nanoplastiche nel sangue e nei polmoni.

Dai dati recenti si stima che ci siano ben 14 milioni di tonnellate di microplastiche sul fondo dell'oceano e ciò che appare ancora più preoccupante è la difficoltà nella loro rimozione, a causa delle dimensioni microscopiche.

Tuttavia, una prima risposta sembrerebbe arrivare dalla società tedesca Wasser 3.0 che pensa di aver trovato una possibile soluzione a questo tipo d’inquinamento dei mari. L'azienda avrebbe messo a punto un particolare gel di silice ibrido costituito da sostanze chimiche a base di silicone, chiamate organosilani.

La loro abilità è quella di attaccarsi sulla superficie delle particelle di microplastiche e una volta mescolati, si agglutinano velocemente, divenendo dei grappoli a forma di pop corn che salgono in superficie per poter essere raccolti ed eliminati attraverso un setaccio.

Si tratta di una tecnologia di rimozione molto semplice e soprattutto di facile impiego in qualsiasi tipologia di acqua: dalle acque dolci e marine, a quelle industriali o reflue. Si tratta di un importante passo in avanti verso nuove frontiere e tecniche atte a rimuovere il più possibile tali particelle, poiché oramai c’è realmente troppa plastica nel mondo. Senza delle reali azioni da parte di tutti, il futuro non potrà che peggiorare.