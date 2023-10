Grazie alla trasformata di Fourier, in matematica, è stato possibile creare il TV

La trasformata di Fourier è una di quelle meraviglie matematiche che, pur operando dietro le quinte, ha profondamente influenzato il nostro mondo digitale. Questo straordinario algoritmo trasforma un segnale che varia nel tempo in un grafico che lo descrive in termini di frequenze.

Per capire di cosa stiamo parlando, immaginate di suonare un piano. Mentre le note fluiscono, la trasformata di Fourier analizza quali note vengono suonate più spesso e quali parti dello spettro sonoro sono le più forti. Questo processo matematico ha avuto un impatto rivoluzionario, ad esempio, nella nascita della televisione a colori.

Negli anni '50, la TV era solo in bianco e nero. Ma grazie alla trasformata di Fourier, gli ingegneri della RCA hanno potuto introdurre il colore senza triplicare la richiesta di dati, aggiungendo informazioni per la luce rossa, verde e blu. Ovviamente non finisce qui. La trasformata di Fourier gioca un ruolo cruciale nella comunicazione elettronica moderna.

Ogni volta che ascolti la tua canzone preferita alla radio o su un sito streaming, la matematica opera in sottofondo, lavorando sia nel dominio del tempo che in quello delle frequenze. E con l'avvento dell'apprendimento automatico, la trasformata si sta dimostrando ancora una volta indispensabile. I computer, ad esempio, possono riconoscere volti nelle foto o voci in una registrazione.

E come fa il nostro cervello a riconoscere suoni? Anche il nostro sistema uditivo esegue una sorta di trasformata di Fourier, separando le diverse frequenze sonore. In sintesi, la trasformata di Fourier non è solo un pezzo di matematica astratta, ma un ponte che collega il mondo digitale alla nostra percezione quotidiana.

Troppa matematica? C'è un uomo che ha risolto un problema senza conoscenze, quindi tutto è possibile.