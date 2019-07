Dove saranno trasmesse le partite della Champions League fino al 2021?

E' di questa mattina la notizia dell'accordo biennale SKY-Mediaset per la trasmissione delle partite in chiaro della Champions League fino al 2021. L'annuncio è arrivato nel corso della presentazione dei palinsesti, ed introduce delle importanti novità nello scenario per gli appassionati.

Mediaset, nello specifico, trasmetterà la migliore partita del mercoledì. Sostanzialmente quindi si riprende lo stesso meccanismo che fino alla scorsa stagione ha permesso alla RAI di garantire in chiaro la visione di alcune partite della massima competizione calcistica europea.

Il Biscione si affiderà al "pick", che consentirà di scegliere la partita di maggiore interesse tra quelle del mercoledì. Nella prima fase, quella a gironi, saranno impegnate quattro squadre italiane, di cui due giocheranno il martedì e due il giorno dopo. E' altamente probabile che il pick vada sui team del nostro paese (Juventus, Napoli, Inter ed Atalanta). Come abbiamo avuto modo di raccontarvi, la RAI fino all'eliminazione delle italiane ha sempre cercato di garantire la visione della partita del mercoledì con protagonista una delle nostre squadre, ed è probabile che anche la televisione di Berlusconi adotti lo stesso approccio.

Resta da capire che tipo di tecnologie metterà in campo: la televisione di Stato al termine del torneo si è anche affidata al 4K.

La parte restante delle partite invece resterà comunque nelle mani di Sky, che lo scorso anno ha riacquistato i diritti per la trasmissione integrale del torneo. Gli appassionati dovranno comunque sottoscrivere l'abbonamento al pacchetto Sport della pay tv per poter seguire tutta la competizione.