Prima trasmissione in diretta con il 5G per la BBC, usato un modem Huawei

Giornata storica quella di ieri per la BBC. La popolare televisione inglese infatti ha tenuto per la prima volta nella sua storia una trasmissione in diretta sfruttando la rete 5G dell'operatore britannico EE, direttamente da Covent Garden.

Come osservato da Pocket-Lint, i tecnici hanno collegato la videocamera ad un modem 5G prodotto da Huawei per dare il via alla trasmissione tramite la nuova rete, consentendo quindi al reporter Rory Cellan-Jones di prendere parte al programma BBC Breakfast.

In un comunicato, la BBC ha riferito di aver sperimentato diversi formati di connessione durante la trasmissione, i cui dati sono stati inviati alla New Broadcasting House che si è occupata della distribuzione. La clip trasmessa, seppur breve, mostra a pieno la potenzialità delle connessioni di nuova generazione, che dovrebbero debuttare in Italia la prossima estate grazie a TIM.

Il 5G avrà un impatto importantissimo anche sulle trasmissioni in diretta televisive, che potranno godere di risoluzioni più elevate grazie alla potenza della nuova connessione e la semplicità di trasmissione dei dati.

Rispetto al 4G, che ha bisogno di più connessioni per far funzionare correttamente la trasmissione, il 5G ne ha bisogno di una sola.

L'operatore telefonico EE, il più importante del Regno Unito, ha lanciato la nuova generazione di servizi di rete 5G in regioni specifiche tra cui Londra, Cardiff, Edimburgo, Belfast, Birmingham e Manchester. La diretta di ieri rappresenta una prima assoluta.