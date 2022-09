Trasmissione di emergenza allerta Los Angeles e intima di evacuare la città: ecco perché

Potremmo esserci abituati alle brutte notizie tra pandemie, guerre e un vertiginoso aumento dei prezzi a causa dell'inflazione. Tuttavia, una trasmissione di emergenza che allerta la popolazione di una città di evacuare fa sicuramente un certo effetto... e non nel senso positivo! Tra panico e paura, questo evento è successo da poco a Los Angeles.

Il motivo? Nulla di catastrofico per fortuna, ma "solo" la polizia nell'area che ha trasmesso accidentalmente un ordine di evacuazione di emergenza per l'intera città. Le stazioni locali di polizia della contea di Ventura - così come riportano i media - hanno erroneamente trasmesso un avviso di evacuazione mercoledì scorso dopo che è scoppiato un incendio vicino al centro abitato.

L'allerta emanata, però, era sicuramente sbagliata a causa della sua portata. L'avviso in questione è stato perfino condiviso su Twitter dal dipartimento dello sceriffo (così come potrete vedere nel post che si trova in calce alla notizia) prima di emettere un avviso che ha "riconsiderato" le affermazioni da parte delle autorità.

"L'avviso di evacuazione ricevuto in televisione da alcuni residenti della contea di Ventura è stato inviato per errore dalla contea di Los Angeles", si legge nel tweet di VCSO. "Non vi è alcuna minaccia per la contea di Ventura in questo momento e non c'è bisogno che i residenti evacuino." Ovviamente la paura si è rapidamente fatta strada tra gli abitanti della città, poiché un incidente simile accaduto alle Hawaii nel 2018, tranne che in quel caso si trattava di un allarme nucleare.