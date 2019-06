Trasmissioni satellitari in 8K? Per gli operatori il codec HEVC è superato

Thomas Wrede, vicepresidente della divisione New Technology & Standards dell'operatore satellitare SES, ha affermato che per garantire una diffusione più capillare della tecnologia 8K è necessario adottare delle tecnologie più efficienti rispetto a quelle utilizzate attualmente.

Alla conclusione si è giunti dopo che nelle passate settimane SES avrebbe effettuato alcune prove di trasmissione in 8K sul satellite Astra 3B che è in orbita a 23,5 gradi Est, il tutto utilizzando il codec HEVC ed un date rate di 80 Mbps, con apparecchiature e software acquistate da Sharp e Newtec.

Wrede ha svelato che, sebbene lo standard HEVC sia in grado di gestire un flusso fino a 100 Mbps, per l'8K è necessario passare ad un codec più efficiente, come il VVC (Versatile Video Coding), che viene descritto da molti come l'erede naturale dell'HEVC in quanto può ospitare sullo stesso transponder due canali 8K ad un birate di 30-40 Mbps.

Al momento sullo standard VVC (H.266/MPEG) sono ancora in corso i lavori, e la pubblicazione dovrebbe avvenire non prima dell'estate 2020. Un'altra valida soluzione potrebbe essere rappresentata dall'AV1, il codec open source sviluppato dall'Alliance of Open Media (AOMedia) che nei primi test avrebbe garantito prestazioni simili all'H.266, a fronte di richieste energetiche superiori.

In attesa della finalizzazione delle tecnologie per la trasmissione, sul mercato hanno già fatto la loro comparsa i primi TV OLED 8K. Qualche settimana fa LG ha lanciato l'88Z9 da 88 pollici.