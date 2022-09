La trasparenza adattiva di AirPods Pro 2 arriverà sulle AirPods Pro originali con iOS 16.1

Tra le novità che figurano nella scheda tecnica delle AirPods Pro 2 troviamo la nuova modalità di trasparenza adattiva, a cui il colosso di Cupertino ha dedicato ampio spazio durante il keynote. A quanto pare però non si tratterà di una funzione esclusiva dei nuovi modelli.

La funzione, che consente agli auricolari di bloccare in modo intelligente determinati suoni che superano i livelli audio, sarà resa disponibile anche sulle AirPods Pro di prima generazione con iOS 16.1 che arriverà su iPhone entro la fine dell’anno. Questo è possibile in quanto anche le AirPods Pro originali supportano le funzioni di cancellazione attiva del rumore.

Apple ha spiegato che con questa feature assicurerà che le orecchie non siano esposte a rumori forti che potrebbero essere dannosi. Se ad esempio si cammina per strada con la modalità trasparenza abilitata, e si viene esposti ad un suono forte (come una sirena o i rumori dei cantieri), le AirPods Pro sono in grado di attivare la funzione di cancellazione del rumore temporaneamente, per proteggere l’orecchio.

I riferimenti sono stati trovati nella beta 3 di iOS 16.1, ed ancora non sono arrivate conferme da parte della Mela. Coloro che hanno installato la versione dimostrativa del nuovo major update però hanno spiegato che l’attivazione avverrà attraverso l’applicazione Impostazioni: qui sarà presente la nuova modalità Trasparenza Adattiva.

Tra le altre novità introdotte da iOS 16.1 troviamo anche l’estensione dell’icona con la percentuale della batteria di iPhone 13 e 14.