Molti di noi trasportano un virus che nessuno conosce, ma è importantissimo

Così come riporta l'Istituto Superiore di Sanità: si stima che nel corso dell’esistenza dal 40 all’80% della popolazione nei Paesi industrializzati e la quasi totalità della popolazione nei Paesi in via di sviluppo abbia questo virus. Stiamo parlando del citomegalovirus (CMV) che, una volta contratto, rimarrà per sempre - latente - nell'organismo.

Il CMV per farvi capire appartiene alla stessa famiglia di virus dell'herpes labiale e della varicella e, come questi simili, vivrà nel nostro corpo per sempre. Quest'ultimo, inoltre, a differenza degli altri due è capace di passare dalla madre al feto durante la gravidanza.

Circa un bambino su 200 - in genere da 20.000 a 30.000 bambini negli Stati Uniti - nasce con cCMV (ovvero citomegalovirus congenito) all'anno e quasi il 20% di loro ha disabilità permanenti dello sviluppo neurologico come perdita dell'udito o paralisi cerebrale. In Italia l’incidenza è variabile tra lo 0,57% e l’1%.

Se il CMV può infettare un feto e causare malformazioni, allora perché le persone incinte non vengono testate e curate anche per questo virus come avviene anche per altri virus simili? Lo screening prenatale per questo agente patogeno non è uno standard di cura a causa di diverse limitazioni dell'attuale approccio ai test.

Lo screening prenatale per una persona sana con una gravidanza normale di solito non offre informazioni utili, inoltre anche se fossero disponibili test più accurati, attualmente non esistono interventi medici approvati dalla Food and Drug Administration per ridurre il rischio di infezione fetale da CMV (anche se un vaccino è in via di sviluppo).