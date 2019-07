Trasposoni: il DNA misterioso che deriva da antichi virus e occupa il 50% del nostro DNA

Il nostro DNA è formato per più del 50% della sua lunghezza da Trasposoni. Si tratta di sequenze di DNA non-sense, senza senso, che evolutivamente ci portiamo dietro fin dalla nascita. Sono ciò che rimane del DNA di virus antichi ed estinti.

I Trasposoni possono avere la capacità di muoversi, di spostarsi, all’interno del materiale genetico. Lo spostamento può avvenire all’interno di un altro gene, provocando una mutazione.

Data la pericolosità dei Trasposoni, esistono dei meccanismi di difesa cellulari che li rendono innocui: uno di questi è noto come Metilazione del DNA.

Qualora il processo di Metilazione non dovesse funzionare al meglio, queste porzioni di DNA estraneo potrebbero portare a malattie molto gravi e pericolose.

Un gruppo di ricerca internazionale ha studiato proprio la metilazione del DNA e cosa succede quando questo processo metabolico non funziona perfettamente o non funziona affatto.

La metilazione del DNA è un processo che non colpisce solamente quei tratti di DNA “estranei”, ma è una dinamica che regola soprattutto l’espressione genica “normale”.

La metilazione, cioè, attiva e disattiva alcuni tratti del DNA, facendo in modo che vengano espresse determinate proteine piuttosto che altre.

A volte il processo di metilazione, per varie cause, viene interrotto aumentando così la possibilità, da parte dell’organismo, di incorrere in patologie anche molto gravi.

Alcuni tumori e alcune malattie neuropsichiatriche trovano la loro eziologia proprio in uno scorretto funzionamento della metilazione. La metilazione del DNA è anche utilizzata come bersaglio per la terapia in alcune malattie come la leucemia.

Si sa ancora molto poco di come, effettivamente, i trasposoni presenti nel nostro DNA, durante i loro spostamenti lungo di esso, siano responsabili dell’insorgere di alcune malattie, ed è su questo nuovo fronte che molti studi si stanno dirigendo.

Alcuni risultati, da questo punto di vista, sono stati molto sorprendenti: in alcune cellule di topo è stato soppresso il ruolo della metilazione ed il risultato è stata la morte della cellula dell’animale.

Utilizzando invece una cellula staminale dei nervi umani, a seguito della soppressione della metilazione, questa non solo è sopravvissuta ma ha visto, inoltre, l’attivazione di alcune sequenze di trasposoni che hanno influenzato l’operatività di molti altri geni.

La biologia cellulare è sempre molto complessa e non sempre la cellula si comporta come era stato previsto al termine di un esperimento.