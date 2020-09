Questo trattamento distrugge le cellule dei tumori senza l'uso di farmaci

Medici e scienziati di tutto il mondo cercano da anni un farmaco efficace contro i tumori e, nonostante siano stati fatti grandi progressi, non è stata ancora trovata una cura che possiamo considerare come "definitiva". Uno degli ultimi metodi sperimentati dagli scienziati per combattere il cancro utilizza un metodo davvero molto particolare.

Si utilizza una sorta di "cavallo di Troia" per indurre le cellule tumorali ad autodistruggersi, il tutto senza l'uso di farmaci. Viene utilizzata una nanoparticella (sempre più utilizzata in questo contesto) rivestita di uno specifico amminoacido chiamato L-fenilalanina, uno dei tanti acidi su cui le cellule tumorali fanno affidamento per crescere. Questo amminoacido non viene prodotto dal nostro corpo, ma viene assimilato dalla carne e dai latticini.

Effettuando test sui topi i risultati sono stati ottimi: la nanoparticella (soprannominata Nano-pPAAM - Nanoscopic phenylalanine Porous Amino Acid Mimic) ha ucciso le cellule tumorali in modo specifico ed efficace. "Contro la saggezza convenzionale, il nostro approccio prevedeva l'utilizzo del nanomateriale come farmaco anziché come trasportatore di farmaci", afferma Dalton Tay della Nanyang Technological University di Singapore.

È stato dimostrato che la Nano-pPAAM uccide circa l'80% delle cellule di cancro al seno, alla pelle e allo stomaco nei topi, quasi alla pari con gli attuali farmaci chemioterapici (senza tutti gli effetti collaterali). Sebbene pericolosa per le cellule tumorali, la nanoparticella di silice è stata classificata come sicura per l'uomo dai regolatori alimentari statunitensi.

Come sempre, c'è ancora molta strada da fare prima che questi test di laboratorio vengano trasformati in trattamenti efficaci per le persone. I primi risultati, tuttavia, sono promettenti e questo in futuro potrà essere solo uno dei tanti strumenti con cui gli scienziati di tutto il mondo combatteranno il cancro. "Questo nuovo approccio potrebbe essere molto promettente per le cellule tumorali che non hanno risposto a trattamenti convenzionali come la chemioterapia", afferma infine lo specialista del cancro al seno Tan Ern Yu del Tan Tock Seng Hospital di Singapore, non coinvolto nello studio.