Il trattamento medico più costoso al mondo ha una cifra esorbitante

Una notizia sta facendo il giro del mondo, segnando un punto di svolta nella lotta contro l'emofilia B, raro disturbo genetico della coagulazione del sangue che affligge circa 1 su 40.000 persone. La FDA degli Stati Uniti ha recentemente approvato Hemgenix, un farmaco innovativo che promette rivoluzioni. L'unico problema? Il costo.

Questa terapia genica, sviluppata dalla CSL Behring, viene somministrata attraverso un'unica infusione endovenosa e porta con sé un costo che sfida ogni precedente: 3,5 milioni di dollari per trattamento, diventando di fatto il medicinale più costoso al mondo.

Hemgenix offre una nuova speranza per gli adulti affetti da emofilia B, un disturbo che impedisce la normale produzione di una proteina essenziale per la formazione di coaguli di sangue, costringendo i pazienti a sottoporsi a continue infusioni intravenose per mantenere livelli adeguati del fattore di coagulazione mancante o carente.

L'introduzione di questa terapia genica rappresenta un avvicinamento alla realtà di un sogno coltivato per oltre vent'anni dai ricercatori: offrire una soluzione definitiva alla gestione dell'emofilia, migliorando significativamente la qualità di vita dei pazienti. Nonostante il prezzo elevato, l'analisi del costo-efficacia effettuata dall'Institute for Clinical and Economic Review (ICER) suggerisce che il valore del farmaco si collochi tra i 2,93 e i 2,96 milioni di dollari, riflettendo i benefici a lungo termine in termini di salute rispetto ai costi sostenuti.

Hemgenix supera così Zolgensma, precedentemente il farmaco più costoso negli USA per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale, fissato a 2,1 milioni di dollari per costo di trattamento. L'approvazione di Hemgenix si basa sulla sicurezza e l'efficacia dimostrate in studi su circa 60 uomini adulti, con effetti collaterali più comuni che includono aumento degli enzimi epatici, mal di testa, sintomi simil-influenzali e lievi reazioni legate all'infusione.

