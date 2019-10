Alla fine la trattativa tra Youtube e sindacato degli youtuber non si farà

Per la prima volta nella storia i dirigenti di Youtube avrebbero dovuto sedersi ad un tavolo per dialogare (già solo questo è incredibile) con i loro content creator. Sarebbe successo in Germania, dove diversi youtuber hanno aderito ad un sindacato. Sta di fatto che l’incontro non si farà. È dipeso tutto da uno youtuber.

I manager di Youtube non ne hanno voluto sapere di essere nella stessa stanza di Jörg Sprave, uno dei creator che aveva protestato contro la piattaforma in modo più acceso. Aveva realizzato alcuni video sulle armi, ma questi erano stati rimossi da Youtube nonostante non violassero nessuna policy esplicita.

L’incontro era fissato per il 22 ottobre, ma siccome FairTube non ha voluto fare passi indietro, pretendendo che all'incontro ci fosse anche lui, tanto è bastato per far saltare tutto quanto. Del resto, il portavoce di Fairtube è proprio Sprave. E non conosciamo nessun sindacato che lascerebbe farsi bocciare il portavoce dal “padrone”. Anche se in questo caso di padroni non si parla, perché gli youtuber non sono dipendenti, ma liberi professionisti e la loro adesione ad un sindacato è per moltissimi versi atipica.

Come del resto atipico è —lo riconosciamo— il loro lavoro, così tanto dipendente da un’azienda privata che può decidere il loro successo e il loro fallimento, così come quanto guadagnano il mese prossimo.

Dopo la decisione di FairTube, anche la IG Metall e gli altri sindacati di youtuber hanno deciso di non partecipare all’incontro.

“Youtube non ha mai voluto veramente negoziare”, ha liquidato la faccenda Spave, che ha deciso di far saltare l’incontro perché così gli hanno detto i suoi follower: aveva indetto un sondaggio su un gruppo Facebook. “Siamo sorpresi che Youtube non voglia ascoltare i suoi creator”, hanno poi detto i sindacalisti della IG Metall.