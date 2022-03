Quali sono i tratti della personalità che ci rendono noiosi? La risposta degli esperti

Dopo avere parlato degli empatici oscuri che uniscono empatia ai tratti del male, restiamo nel campo della psicologia per un altro, recente e interessante studio che dimostrerebbe quali sono le caratteristiche che ci rendono noiosi agli occhi degli altri.

Stando alla recente pubblicazione sul Personality and Social Psychology Bulletin, un gruppo di ricercatori dell'Università dell'Essex guidato da Wijnand Van Tilburg avrebbe cercato di analizzare 500 persone tra 5 studi differenti per comprendere quali sarebbero le caratteristiche che ci renderebbero noiosi. In particolare, l’analisi si è soffermata su caratteristiche, hobby e lavori che aumenterebbero la percezione di noia nell’interazione con un’altra persona.

Nei primi due studi, tra i lavori più noiosi sono stati citati quelli in ambito bancario, amministrativo (specialmente contabilità), i data analyst, gli assicuratori e coloro che operano nel settore delle pulizie. Tra gli hobby più noiosi, invece, si troverebbero in particolare quelli legati alla religione, all’osservazione di animali, alla matematica e guardare la televisione; una moltitudine di persona si lamenta anche di coloro che dormono molto, ritenendo pertanto tali individui particolarmente noiosi. Tra le caratteristiche più tipiche delle persone monotone troviamo dunque l’assenza di interessi, del senso dell’umorismo e l’eccessiva discrezione.

Come spiegato dagli esperti: “Le percezioni possono cambiare, ma le persone potrebbero non prendersi il tempo di parlare con coloro che hanno lavori e hobby ‘noiosi’, scegliendo invece di evitarli. Manca quindi la possibilità di dimostrare alle persone che si sbagliano e di rompere questi stereotipi negativi”.

Questo rimane comunque uno studio su un campione particolarmente ridotto di persone negli Stati Uniti; dunque, i risultati potrebbero variare in Italia e in altre parti del mondo. Trattandosi al contempo, però, di uno dei primi studi sul tema, resta pur sempre un approccio importante per cercare di abbattere gli stereotipi.

