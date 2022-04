I traumi infantili potrebbero aumentare il rischio di sclerosi multipla

I traumi infantili possono avere cause notevoli sulla vita adulta di chi li ha vissuti: tempo addietro abbiamo visto i loro effetti sulle relazioni tra adulti. Una nuova ricerca, però, svela anche che l’esposizione a esperienze traumatiche nell’infanzia può contribuire all’aumento del rischio di sclerosi multipla.

Lo studio in questione è stato condotto su quasi 78.000 donne norvegesi dal gruppo di ricercatori guidato da Karine Eid dell'Haukeland University Hospital in Norvegia. In tale analisi sono stati incrociati i dati di uno studio norvegese a livello nazionale che ha monitorato le donne in gravidanza dal 1999 al 2018 con le cartelle cliniche e un registro nazionale delle diagnosi di SM in Norvegia.

Tutto ciò ha svelato, dunque, che le donne esposte ad abusi emotivi e sessuali prima dei 18 anni avevano un rischio maggiore di sviluppare la SM in età avanzata: delle 300 donne che hanno sviluppato la sclerosi multipla, una su quattro ha parlato di una sua storia personale di abusi infantili di natura emotiva, sessuale e fisica. Il legame tra SM ed esperienze di tale natura è più evidente nel caso di abusi sessuali, con un rischio aumentato del 65%; più sono i traumi, poi, più aumenta il rischio, fino ad arrivare a rischio maggiore del 93% rispetto alla norma.

Da cosa sarebbe dovuta questa correlazione? I ricercatori credono che i traumi sovrastimolino la risposta allo stress del corpo, portando quest’ultimo a uno stato elevato di stress cronico e infiammazione da cui deriverebbe poi la malattia. Altri problemi di salute cronici derivati dal trauma come depressione, malattie cardiache e obesità peggiorerebbero soltanto la condizione: “Abuso, abbandono e disfunzioni domestiche sono tipi estremi di stress. Una migliore comprensione dei fattori di rischio e dei tempi di esposizione al rischio può aprire le porte alla prevenzione e fornire ulteriori informazioni sui meccanismi della malattia”, ha dichiarato Karine Eid.

Sempre a proposito della sclerosi multipla, a inizio 2022 è emerso come un virus diffuso possa causare la sclerosi multipla.