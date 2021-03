La travagliata storia della Torre di Pisa: pendere o non pendere? Questo è il dilemma

La Torre di Pisa, insieme al Colosseo di Roma, è una delle più celebri attrattive italiane. Pur essendo fotografata ogni anno da milioni di turisti da tutto il mondo per il suo essere un edificio peculiare, pochi ne conoscono la storia travagliata e il fatto che la torre non fosse nata per essere pendente.

Questa struttura doveva entrare a far parte di un più complesso progetto architettonico, ideato forse dall'architetto Diotisalvi o Bonanno Pisano. Essa, infatti, doveva essere il campanile a sé stante della Cattedrale di Santa Maria Assunta, situata nella piazza del Duomo di Pisa.

I suoi lavori iniziarono, secondo le fonti, intorno al 1173 e l'obiettivo era creare una struttura che unisse lo stile romanico nelle decorazioni alla leggerezza strutturale tipica dell'architettura orientale - con la quale gli artisti pisani del Medioevo erano entrati a contatto proprio alla posizione strategico-commerciale della città.

Ad ogni modo, fin dal principio, l'ergere questa struttura non si rivelò facile. Il primo ostacolo si presentò a metà costruzione del terzo piano (su sette), a causa del cedimento del terreno. Fu proprio in quel momento che si presentò il reale problema per cui il campanile, anche a distanza di secoli, non potrà mai essere diritto: il suolo composto da argilla molle e sabbia.

La costruzione dovette riprendere ben un secolo dopo il suo inizio, nel 1275, dove i restanti piani vennero costruiti in opposizione all'inclinatura, per rendere la struttura più "raddrizzata". Intorno al 1350, invece, venne conclusa la cella campanaria.

Nel corso dei secoli, intellettuali di tutt'Europa, come Galileo Galilei, presero la Torre di Pisa come oggetto per discutere delle loro teorie. Tuttavia, mentre la "torre inclinata" diventava un simbolo della penisola, la sua pendenza andava, gradualmente, ad aumentare.

Per cercare di mettere una pezza al problema, nell'Ottocento si iniziarono dei lavori di restaurazione, sotto la guida di Alessandro Gherardesca.

Tuttavia, questi non fecero altro che peggiorare la situazione. Si scoprì, infatti, che il suolo sottostante fosse pieno d'acqua, che stava redendo il terreno sempre più cedevole. Si ebbe, quindi, l'idea di aspirare più liquidi possibili, nella convinzione di star facendo del bene. Sfortunatamente, Gherardesca diede il via al cosiddetto fenomeno di subsidenza, cioè il progressivo sprofondamento della terra - che potrebbe colpire ben 12 milioni chilometri quadrati in tutta la superficie terrestre, secondo un recente studio.

La pendenza della torre andò, così, ad aggravarsi vertiginosamente, tantoché nel corso di tutto il XX secolo si ebbe il timore che la Torre di Pisa potesse effettivamente crollare. Il punto massimo d'inclinazione venne raggiunto nel 1993, quando arrivò ai 4,5°.

A quel punto il campanile venne chiuso al pubblico e si avviò un definitivo processo di restauro.

Dopo una serie di progetti proposti, alla fine si decise di porre circa 900 tonnellate di lingotti di piombo nella parte opposta della pendenza e vennero, successivamente, apportate altre modifiche per rendere, in generale, più sicuro l'edificio.

I lavori si conclusero nel 2001, quando si riportò l'inclinatura a come doveva essere 200 anni prima. Inoltre, nel 2008, ci si è assicurati che essa venisse consolidata definitivamente, in modo tale che, da qui fino ai prossimi 300 anni, rimanga ad un livello di circa 3,97°.