Travis Scott x Fortnite è un successo, ma cosa ne pensa il rapper?

L'evento Travis Scott x Fortnite, "in onda" a partire dalla scorsa notte, è ormai diventato uno degli argomenti principali tra gli appassionati di videogiochi e di tecnologia in generale. Tuttavia, in questa miriade di opinioni, potrebbe esservi sfuggita quella del protagonista.

Ebbene, come potete vedere sul suo profilo Twitter ufficiale, Travis Scott ha commentato l'evento scrivendo: "Onestamente, oggi è stato uno dei giorni più ispiranti. Vi adoro tutti quanti, ragazzi. So che sono tempi strani per tutti noi, ma sapere che per un momento siete stati in grado di divertirvi in qualsiasi posto siate è incredibile. Vi amo con tutto me stesso. Gang". Insomma, il rapper texano sembra essere particolarmente contento dell'esito dell'evento.

Vi ricordiamo che, solamente durante la prima esibizione di Travis Scott su Fortnite, ci sono stati circa 12 milioni di giocatori connessi in contemporanea. Si tratta, dunque, dell'evento più popolare di sempre per il titolo di Epic Games. In ogni caso, Fortnite x Travis Scott sta continuando, dato che sono state previste diverse repliche, in modo da dare a tutti la possibilità di "vivere" l'evento direttamente in-game. Oggi è andata "in onda" la prima replica alle ore 16:00, ma ce ne saranno altre tre (sabato alle ore 06:00 e alle 17:00 e domenica alle 00:00).

Insomma, Fortnite sta riuscendo a tenere unite milioni di persone provenienti da tutto il mondo in un momento così difficile. Se vi siete persi l'evento e non avete intenzione di giocarlo in-game nelle prossime repliche, vi consigliamo di dare un'occhiata ai video presenti a corredo della notizia.

In particolare, in alto potete trovare il nostro resoconto dell'evento, mentre qui sotto c'è il video ufficiale, realizzato tramite Fortnite, del nuovo brano di Travis Scott, chiamato "The Scotts" e realizzato in collaborazione con Kid Cudi.