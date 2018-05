Travolta dallo scandalo Datagate, Cambridge Analytica annuncia la chiusura

Cambridge Analytica paga a carissimo prezzo lo scandalo Datagate che ha travolto Facebook. La compagnia britannica, infatti, ha ufficialmente annunciatola chiusura, a conferma di alcune voci che giravano già da qualche ora sul Wall Street Journal.

In un comunicato stampa, Cambridge Analytica ha precisato che SCL Elections, un'azienda con sede nel Regno Unito, ha presentato domanda di insolvenza e lo stesso farà anche la società principale, che comincerà presto la procedura fallimentare. Anche SCL Group, la compagnia madre di analisi dati, sarà chiusa.

Cambridge Analytica era diventata popolare a livello mondiale a seguito del lavoro effettuato nel corso della campagna presidenziale di Donald Trump, ma è stata travolta da una miriade di polemiche a seguito dello scandalo Datagate, che gli ha permesso di ottenere i dati personali di milioni di utenti attraverso un'applicazione per Facebook apparentemente innocua. Lo scandalo è diventato un caso mondiale, al punto che l'amministratore delegato del social network, Mark Zuckerberg, è stato chiamato davanti al congresso a testimoniare.

L'amministratore delegato di Cambridge Analytica, Alexander Nix, ha rassegnato le dimissioni dopo altri rapporti che hanno collegato la società al mondo politico.

Nell'annuncio del fallimento, la compagnia sostiene che "l'assedio dei media ha allontanato tutti i clienti e fornitori della società".

"Negli ultimi mesi, Cambridge Analytica è stata oggetto di numerose accuse infondate, e nonostante gli sforzi della società per fare chiarezza, è stata denigrata per attività non solo legali, ma anche ampiamente accettata come componente standard della pubblicità online nel settore politico e commerciale" continua il comunicato.