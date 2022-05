Ecco tre abominevoli fatti sui test nucleari eseguiti nell'Atollo di Bikini

Nel novembre 1945, solo pochi mesi dopo lo sgancio delle bombe atomiche sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki alla fine della Seconda guerra mondiale, i leader militari statunitensi iniziarono a pianificare ulteriori test sulle armi nucleari.

Il primo luogo che hanno scelto per mettere in scena un'esplosione era un luogo remoto che probabilmente pochi americani sapevano esistesse. L'Atollo di Bikini, un minuscolo anello di piccole isole coralline con una massa totale di appena due miglia quadrate, faceva parte della più grande catena delle Isole Marshall nell'Oceano Pacifico centrale.

L'Atollo di Bikini ha soddisfatto i criteri dell'esercito, come dettagliato in un rapporto del National Resources Defense Council. Inoltre, la laguna che circondava l'atollo forniva un porto protetto per le navi della Marina Militare, comprese le navi che sarebbero state utilizzate come bersagli. E aveva solo una piccola popolazione - secondo un conto, solo 167 persone - che potevano essere trasferite dai militari.

Nel febbraio 1946, il commodoro Ben H. Wyatt, governatore militare delle Isole Marshall, si recò nell'Atollo di Bikini e incontrò un'assemblea di residenti per dare la notizia che dovevano partire, almeno temporaneamente. Secondo la storia dell'Atollo di Bikini del 2001 di Jack Niedenthal, Per il bene dell'umanità, Wyatt disse loro che i test erano necessari per prevenire guerre future. I residenti hanno reagito con confusione e tristezza.

Tra il 1946 e il 1958, gli Stati Uniti fecero esplodere 23 ordigni nucleari nell'Atollo di Bikini, comprese 20 bombe all’idrogeno. Tra questi c'era il test della bomba H di Castle Bravo del 1° marzo 1954, che raggiunse una resa di 15 megatoni, 1.000 volte più potente della bomba atomica che distrusse Nagasaki nel 1945.

Ecco tre curiosità fatti sui test nucleari nell’Atollo di Bikini: