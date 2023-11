Tre accessori interessanti da abbinare al vostro nuovo iPhone 15

Ora che la disponibilità di iPhone 15 Pro e Pro Max è in fase di miglioramento, chi ha avuto la fortuna di accaparrarsi un nuovo Melafonino (o intende farlo nelle prossime settimane) potrebbe chiedersi quali accessori abbinare al proprio iPhone 15. Ecco dunque tra alternative decisamente intriganti, che potrebbero fare la felicità di molti utenti.

Partiamo con un accessorio davvero imprescindibile: una powerbank MagSafe da 10.000 mAh. Si tratta di un accessorio ufficiale di Apple, ma volendo potete acquistarne una versione meno costosa prodotta da un'azienda terza, ovviamente facendo attenzione alla compatibilità con la ricarica wireless. Una powerbank MagSafe può caricare l'iPhone a 7,5 W in wireless: benché la velocità massima di ricarica di iPhone 15 sia lontana, la comodità di non dover portare con sé alcun cavo vi farà certamente apprezzare il prodotto.

Un altro prodotto che vi consigliamo è il portafoglio MagSafe per iPhone 15: anche in questo caso, dell'accessorio ci sono numerose varianti, tra cui quella di Apple e quelle di numerosi produttori terzi, come Aulumu. Quest'ultima azienda, per esempio, ha realizzato un portafoglio che si collega al retro dell'iPhone e può essee aperto o chiuso ad ogni angolazione compresa tra 0 e 180°. Al suo interno, poi, potete inserire tutte le vostre carte di credito, i documenti in formato tessera e i vostri biglietti da visita!

Il terzo prodotto che vi consigliamo è il KUXIU x55, un caricatore magnetico e pieghevole 3-in-1, perfetto per ricaricare tutti i vostri iDevice: oltre allo stand di ricarica MagSafe per iPhone 15, infatti, abbiamo anche l'alloggio per le AirPods e quello per Apple Watch. Lo stand va collegato alla corrente elettrica tramite un cavo USB-C e garantisce la ricarica a 20 W.