Tre accessori utilizzabili su iPhone 15 tramite USB-C a cui potreste non aver pensato

La porta USB-C di iPhone 15 ormai non ha più segreti: il "nuovo" connettore è stato svelato da Apple insieme al suo ultimo Melafonino, nel mese di settembre, ed è anche stato oggetto di varie precisazioni negli ultimi tempi. Ma quali accessori USB-C si possono utilizzare su iPhone 15? Eccone tre a cui potreste non aver pensato!

Partiamo con gli schermi esterni. Ebbene sì: è possibile collegare iPhone 15 ad un monitor esterno e usare la funzione di mirroring dello schermo per riprodurre il display dell'iPhone sul monitor o sul televisore collegato. Per usufruire della feature vi basta un cavo da USB-C a HDMI, con il quale dovrete collegare il Melafonino allo schermo. Se state già riproducendo un video (per esempio su YouTube, Netflix o Apple TV), quest'ultimo verrà automaticamente adatto al display esterno e alle sue dimensioni, mentre sullo schermo dell'iPhone verranno visualizzati i comandi per la riproduzione video.

Se la dimensione della memoria dell'iPhone 15 è scarsa, poi, potete usare qualsiasi storage esterno con connettore USB-C per ingrandirla. In realtà, la funzione è utile più che altro per trasferire file da iPhone 15 a una scheda SD (o ad un SSD esterno) senza passare per iCloud, ma nulla vi vieta di usarla, per esempio, per importare fotografie dalla scheda SD usata in una macchina fotografica direttamente nella galleria del telefono. Oppure, se siete dei filmmaker, potete utilizzare la feature per registrare video ProRes in 4K a 60 FPS e salvarli direttamente su uno storage esterno, senza occupare la memoria dell'iPhone, che finirebbe per esaurirsi molto rapidamente.

Infine, dovete sapere che iPhone 15 supporta praticamente ogni accessorio esterno collegabile tramite USB-C. Un esempio? Usare un mouse cablato su iPhone 15 è possibile, a patto che sia dotato di un connettore USB-C. Stesso discorso per le tastiere fisiche e per una pletora di accessori meno noti ma che, per alcuni professionisti, potrebbero essere utilissimi: dalle tastiere MIDI ai cavi da Ethernet a USB-C, le possibilità sono tantissime!