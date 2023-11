Tre accorgimenti per mantenere il Mac ottimizzato al meglio

Dopo avervi spiegato come velocizzare l'avvio del Mac e del Macbook, torniamo oggi a parlare dei laptop e desktop di Cupertino per illustrarvi alcuni importanti accorgimenti per mantenere il Mac ottimizzato e sostenerne le performance anche dopo un utilizzo prolungato: ecco i tre principali!

Il primo consiglio, ovviamente, è quello di tenere il software aggiornato costantemente. Al di là dei (falsi?) miti secondo cui le performance dei Mac e Macbook tenderebbero a peggiorare quando non vengono aggiornati all'ultima versione disponibile del sistema operativo, gli update del software sono importanti perché essi migliorano l'efficienza e le performance dell'hardware, incrementando anche la sicurezza del dispositivo e tenendovi al sicuro da minacce esterne. Al momento, macOS Sonoma è l'ultima versione del sistema operativo disponibile per Mac e Macbook.

Il secondo consiglio che vi diamo è quello di tenere pulito l'SSD del vostro desktop o laptop, evitando che si riempia del tutto ed eliminando i dati superflui. Per farlo, oltre a prestare particolare attenzione allo spazio occupato dai documenti, potete riavviare di tanto in tanto il dispositivo, assicurandovi che i file temporanei vengano eliminati. In più, potete usare un'app di monitoraggio della memoria e di pulizia di quest'ultima: la migliore, a nostro avviso, è DaisyDisk.

Infine, tenete il vostro Mac o Macbook pulito. E no, non ci riferiamo alla pulizia della memoria o della cache di sistema. Ci riferiamo alla scocca, alle prese dell'aria e alle ventole. Assicuratevi che tutte siano costantemente pulite: lo sporco può infatti peggiorare il funzionamento del sistema di raffreddamento, causando il surriscaldamento della macchina e il peggioramento delle performance. In linea generale, i Macbook e i Mac sono molto silenziosi e "freschi": se notate che le ventole partono spesso e che la temperatura si alza, una bella pulizia potrebbe risolvere la situazione.