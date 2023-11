Tre accorgimenti per navigare sul Web con più sicurezza

Vi abbiamo già spiegato come navigare più velocemente sul web da smartphone, ma la velocità di navigazione è solo un lato dell'esperienza dell'utente medio su Internet. Dalla parte opposta, infatti, abbiamo la sicurezza e la privacy online, da tutelare attentamente in ogni momento: ecco tre accorgimenti per restare sempre al sicuro!

In primo luogo, vi ricordiamo di tenere costantemente aggiornato il vostro dispositivo, specie se si tratta di uno smartphone. I maggiori produttori pubblicano patch di sicurezza di mese in mese, che sono vitali per evitare che malware e altri software malevoli che circolano in rete creino problemi al vostro device. Se avete un PC, invece, attivate e tenete aggiornato il firewall e tutte le app di sicurezza in rete: Microsoft Defender è un ottimo antivirus, soprattutto su Windows 11, ma dovete ricordarvi di scaricare gli ultimi update di tanto in tanto!

Secondo consiglio: non è tutto oro quel che luccica, specie sul web. Le versioni "free" di software a pagamento, se arrivano da siti diversi da quello del produttore, contengono spesso adware o, alla peggio, veri e propri virus. Anche i file condivisi sul web tramite portali poco sicuri sono da tenere d'occhio: evitate di scaricarli e, se proprio dovete farlo, effettuate una scansione con il vostro antivirus per sicurezza. Stesso discorso per le pubblicità: attenti ai popup, ai finti avvisi di sicurezza e a tutto ciò che compare su siti web poco sicuri. Non cliccate a destra e a manca: il vostro PC vi ringrazierà.

Infine, utilizzate una VPN per proteggervi in rete. Tra i principali servizi VPN sul mercato ce ne sono alcuni gratuiti, come quelli di Opera e di Microsoft Edge: utilizzateli! Una rete VPN può mettervi al sicuro da truffe e malware cifrando il vostro traffico sul web e il vostro indirizzo IP, rendendovi molto più difficili da tracciare da malintenzionati e hacker. E poi, ovviamente, una VPN permette di tenere sotto chiave i vostri dati, assicurando la vostra privacy online.