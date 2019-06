Tre, addio rimodulazioni: arriva l'offerta con pagamento annuale

Tre dice basta alle rimodulazioni che negli ultimi tempi hanno fatto tremare gli utenti, e lo fa adottando un nuovo approccio che potrebbe essere utile a molti. L'operatore telefonico infatti ha annunciato una nuova tariffa che rispetto a quelle classiche prevede il pagamento e rinnovo su base annua.

La promozione si chiama Play Special 360 e sarà disponibile fino al 21 Luglio 2019 tramite la pagina dedicata.

Come dicevamo poco sopra, il pagamento avviene ogni anno, ed a 119,99 Euro offre minuti illimitati verso tutti, 2400 SMS verso numeri nazionali e 360 gigabyte di internet in 4G LTE.

L'offerta può essere attivata sulle SIM ricaricabili ed il piano tariffario Power29. Il rinnovo avviene alla scadenza dei 365 giorni, direttamente sul credito residuo, salvo disdetta. Nel caso in cui al momento della scadenza sulla SIM non dovessero esserci i 119,99 Euro, l'offerta andrà in sospensione per un periodo massimo di 180 giorni, al termine dei quali viene disattivata. Play Special 360 però è incompatibile con le opzioni All-In, Free e minuti illimitati.

In caso di superamento delle soglie si applicano le tariffe previste dal piano: 29 centesimi/SMS e 20 centesimi/20MB di navigazione, senza scatto di apertura sessione.

Per i nuovi clienti è inclusa l'opzione 4G LTE, mentre per coloro che hanno già un numero attivo è richiesto il pagamento di una somma extra pari ad 1 Euro al mese.