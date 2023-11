Tre alternative interessanti ad Adobe Firefly per le immagini IA

L'IA generativa utilizzata da Adobe ha fatto scalpore per via della sua integrazione negli strumenti di editing dell'azienda, Photoshop fra tutti. Tuttavia, al netto delle differenze tra Firefly e Midjourney, che potrebbero farvi propendere per quest'ultimo, esistono anche altre alternative.

La più interessante è forse quella che riguarda Canva, l'utile strumento di editing e fotoritocco online che recentemente ha integrato l'IA anche all'interno della sua applicazione web. Non dovrete fare altro che entrare nel sito e far partire un progetto. Per usare l'IA, non dovrete fare altro che utilizzare Strumenti Magici, nuova sezione disponibile sul portale ufficiale.

Lo stesso Midjourney rappresenta sicuramente una delle alternative più interessanti, oltre che tra le prime ad arrivare sul mercato precedendo persino Adobe.

Come in molti già sapranno, la sua particolarità è quella di essere strettamente associato a Discord sia per funzioni di cronologia che per impartire comandi testuali per far partire la lavorazione dei vostri progetti grafici.

Terzo strumenti che vorremmo consigliarvi è LimeWire, che ha sviluppato uno dei sistemi più user friendly sulla piazza, quando si parla di interazione e controllo.

La funzione che dovrete andare a cercare è AI Image Creation, che vi consentirà tra le altre cose di appoggiarvi su altri servizi con i rispettivi modelli, come ad esempio BlueWillow, Stable Diffusion e DALL-E 3.