Tre alternative a Messaggi per inviare SMS su Android

Dopo aver passato in rassegna alcune delle più importanti alternative a iCloud su iPad, torniamo a concentrarci sul robottino verde di Google per valutare, invece, alcune opzioni che potrebbero interessarvi se non volete più utilizzare l'app Messaggi per inviare SMS.

Sul Play Store, infatti, esistono tantissime alternative all'app "stock" di Google LLC e alcune di queste potrebbero catturare la vostra attenzione come possibili sostituti di quella predefinita.

Chiaramente, con queste opzioni andrete a rinunciare alla - comunque poco utilizzata dalle nostre parti - messaggistica istantanea di Google, ma se la vostra cerchia è già tutta su app alternative come WhatsApp e Telegram, il problema non si pone.

Un'app molto interessante, per esempio, è Textra SMS, semplice e popolare, che consente di attuare una profonda personalizzazione estetica per incontrare i vostri gusti. Inoltre, consente un controllo fine della vostra blacklist e di personalizzare le notifiche da parte degli sconosciuti.

Oltre a ciò, offre innumerevoli feature aggiuntive tra cui la programmazione e addirittura l'annullamento dell'invio di un messaggio.

Anche Handcent Next SMS è un'app particolarmente apprezzata e propone una profonda e stratificata serie di opzioni di personalizzazione. Inoltre, avrete la possibilità di impostare l'accesso all'inbox anche da altri dispositivi tramite la feature Handcent Anywhere, particolarmente utile per chi desidera messaggiare anche da altri device.

Infine, potreste valutare Mood SMS, un'altra app con una forte spinta alla personalizzazione. Si tratta dell'app perfetta per evitare di messaggiare la propria ex quando si è bevuto un bicchiere di troppo, grazie alla cosiddetta Party Mode, chiamata così proprio per questo motivo: una volta attivata, per sbloccare l'app dovremo superare un complesso test prima di poter mandare un messaggio, quindi potrete evitare di fare brutte figure contattando persone a cui altrimenti non avreste scritto.



