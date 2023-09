Tre alternative a Microsoft Office a cui potreste non aver pensato

Da quando Microsoft ha portato l'IA su Office, la suite del colosso di Redmond sta vivendo una seconda giovinezza. Tuttavia, a qualcuno Word, Excel e Powerpoint potrebbero non piacere, magari per via dell'UI, delle feature o del semplice fatto che siano in larga parte a pagamento. Ecco dunque dunque tre valide alternative a Microsoft Office.

La prima alternativa, anche se forse non la più popolare, è FreeOffice di SoftMaker. La suite comprende tre programmi, ovvero TextMaker, PlanMaker e Presentation, rispettivamente sostitutivi di Word, Excel e PowerPoint. L'UI dell'applicazione è molto simile a quella dei software di Microsoft, dunque il "salto" da Office potrebbe essere relativamente indolore. Per di più, FreeOffice è gratuito, anche se alcune funzioni sono disponibili solo a pagamento.

Ben più completa è invece la G Suite di Google per la produttività, che comprende Google Fogli, Google Documenti, Google Presentazioni, Google Forms e via dicendo. L'ecosistema di Big G è tanto completo quanto quello di Microsoft: se Outlook non vi piace più, Google vi fornisce Gmail; se volete sostituire OneDrive, invece, avrete Google Drive. Senza contare poi le app aggiuntive come Keep, Sites, Calendar e Meet.

Terza proposta alternativa ad Office è invece WPS Office, anch'esso gratuito ma con un piano a pagamento per lo sblocco delle funzionalità più avanzate. Anche in questo caso, le app che compongono il pacchetto sono tre, rispettivamente sostitutive di Word, Excel e PowerPoint. Tuttavia, esse vengono accorpate nel medesimo software, che così gestisce ogni tipo di documento. WPS Office ha anche un'UI molto moderna, benché famigliare a chiunque provenga dal mondo Microsoft.