Tre alternative a Midjourney per generare immagini IA che potreste non conoscere

Dopo il lancio della quinta iterazione di Midjourney, l'IA capace di generare immagini ha ricevuto un livello di attenzione senza precedenti. Ma lo sapevate che esistono svariate alternative di qualità a Midjourney liberamente accessibili sul web? Vediamo insieme le principali.

La prima è Adobe Firefly, l'IA capace di generare e espandere immagini in Photoshop (tra le altre cose). Firefly, oltre ad essere integrato nella suite di Adobe, è però anche un tool online di semplice utilizzo, che vi permette di realizzare immagini dalle più semplici alle più complesse, selezionando anche lo stile da utilizzare, il tipo di output che desiderate e altri parametri per personalizzare la vostra foto. Inoltre, Firefly permette di "riempire" le immagini tramite IA, estendendo così la scena delle vostre riprese. Mica male, soprattutto se consideriamo che l'IA è tutta pensata per la semplicità d'uso.

La seconda IA che vi consigliamo è Stable Diffusion, che per molti mesi è stato il principale concorrente di Midjourney. I due tool, d'altro canto, sono molto simili: entrambi sono basati su modelli text-to-image, che possono fornire dei risultati molto accurati a patto di conoscerne la "grammatica" (a proposito, sapete come si fa a scrivere correttamente prompt per Midjourney?). Stable Diffusio, inoltre, garantisce risultati di alta qualità, in elevata risoluzione e persino fotorealistici agli utenti più esperti.

Infine, la terza alternativa che vi consigliamo è Craiyon, anche noto come Dall-E Mini perché si basa sul modello text-to-image di DALL-E 2. Sfortunatamente, il nome "Mini" indica che Craiyon non è potente come gli altri generatori di immagini di cui vi abbiamo parlato, ma si tratta comunque di un'IA capace di utilizzare un gran numero di stili diversi e persino di generare immagini fotorealistiche. Non solo: l'interfaccia è semplice da navigare, e il piano gratuito non ha limitazioni sulle feature, ma unicamente sul numero di immagini generate in contemporanea. Perfetto per i neofiti, insomma!