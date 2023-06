Tre alternative a YouTube che potreste non conoscere

Dopo avervi svelato i principali browser alternativi a Safari su Mac, vi presentiamo oggi una serie di interessanti piattaforme per lo streaming di video diverse da YouTube. No, non stiamo parlando di Netflix, Amazon Prime Video o Disney+: si tratta di piattaforme in larga parte (o del tutto) gratuite, con contenuti realizzati dagli utenti.

La prima è un grande classico: Vimeo. Negli ultimi anni, Vimeo si è profondamente trasformato da quello che era un tempo: non più un'alternativa "dura e pura" a YouTube, la piattaforma è diventata una "vetrina" per i videomaker freelance in cerca di lavoro. Da ciò consegue che la qualità dei video presenti sulla piattaforma è spesso molto elevata, mentre anche i generi spaziano enormemente: dai tutorial si passa ai photoshoot, dai video con i droni si arriva a vere e proprie serie TV create dagli utenti, la cui qualità rasenta quella delle produzioni hollywoodiane.

La seconda opzione è un altro evergreen: stiamo parlando di Dailymotion, la prima "alternativa" a YouTube. Il portale è stato fondato nel marzo del 2005, solo un mese dopo l'applicazione rivale. Al momento, Dailymotion è il competitor che più si avvicina alla piattaforma di Big G, con un totale di 300 milioni di utenti attivi ogni mese. In questo caso, però, il genere dei contenuti varia tantissimo, con una proposta adatta praticamente a ogni tipo di pubblico.

La terza alternativa che vi segnaliamo è The Internet Archive, una repository multimediale che comprende video, immagini, documenti scritti, interi database e molto altro. Non si tratta dunque di un'app di streaming video propriamente detta, ma al suo interno potete trovare una vera e propria miniera d'oro di contenuti, a partire da film e programmi copyright-free risalenti agli albori della storia del cinema.