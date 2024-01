Dopo tre anni si conclude la missione dell'elicottero Ingenuity su Marte

Qualche giorno fa la NASA ha dichiarato conclusa la missione di Ingenuity, il primo velivolo ad aver sorvolato Marte e ad aver scattato delle riprese di volo sul pianeta rosso. Simile ad un elicottero, sono stati tanti i risultati che questa drone ha raggiunto nel corso degli ultimi tre anni.

Progettato per effettuare solo 5 sorvoli sperimentali e per fare da spalla al rover Perseverance, con cui è arrivato sul pianeta il 18 febbraio del 2021, Ingenuity è riuscito a sorvolare Marte ben 72 volte, in poco meno di 1000 giorni di missione, volando per una distanza 14 volte superiore rispetto a quanto era stato previsto dai suoi progettisti.

Ha permesso agli scienziati di confermare come l'atmosfera marziana, per quanto sottile, sia in grado di sostenere il peso di un velivolo e ha anche offerto per la prima volta la possibilità di guardare il paesaggio marziano dall'alto, raggiungendo i 14 metri di altezza. Un grande risultato, considerando che le sue dimensioni sono molte ridotte: 80 cm di lunghezza, per 1,8 kg di peso.

La sua missione si è conclusa a seguito di alcuni danni che hanno interessato le sue pale, verificatisi probabilmente durante l'ultimo atterraggio, effettuato prima di Natale. Per quanto non possa più volare, Ingenuity tuttavia continua ad essere connesso alla Terra e a volgere il proprio sguardo dove gli ordinano gli scienziati, promettendo di fungere da sentinella per altri anni a venire.

Già nel corso del 2022 aveva fatto preoccupare gli ingegneri della NASA, a seguito di un problema ai suoi circuiti. Questa volta gli ingegneri non potranno rimetterlo in sesto, visto che i danni sembrano strutturali ed essere stati provocati dal vento.