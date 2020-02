Dopo tre anni, Google Earth arriva su Firefox, Edge ed Opera

Dopo quasi tre anni di attesa, il servizio Google Earth è finalmente approdato su browser diversi da Chrome ed ora può essere utilizzato anche su Firefox, Opera e Microsoft Edge basato su Chromium. A darne l'annuncio il lead manager del progetto, Jordon Mears, sul blog ufficiale di Google.

"Dopo sei mesi di beta pubblica, da oggi è accessibile da Firefox, Edge ed Opera il servizio Google Earth. Ciò è stato possibile spostando Google Earth per Chrome su WebAssembly (Wasm)" si legge nel posto.

Google però non festeggia e nonostante l'esperienza di Earth sia ora accessibile anche a coloro che non utilizzano Chrome, ha spiegato che "c'è ancora del lavoro da fare. Dobbiamo rifinire l'esperienza per renderla fluida su tutti i browser, ed aggiungere il supporto a Safari". Proprio il browser di Apple non figura nella lista, ed infatti gli utenti non hanno nascosto il malcontento per questa decisione che, si spera, non li costringerà ad aspettare altri tre anni per poter mettere le mani sul servizio.

Secondo quanto riferito, rispetto alla controparte per Chrome, Google Earth su Firefox, Opera ed Edge si aprirebbe più lentamente e mostrerebbe un messaggio per avvisare le persone che "si sta utilizzando una versione sperimentale dell'app". Vi terremo aggiornati sull'evoluzione.