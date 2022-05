Tra tre anni, l'uomo sarà in grado di sconfiggere la minaccia degli asteroidi: ecco come

C'è una vecchia barzelletta sul fatto che i dinosauri si siano estinti solo perché non hanno sviluppato un'agenzia spaziale. L'implicazione, ovviamente, è che, a differenza dei nostri antenati rettiliani, noi umani potremmo essere in grado di salvarci da un imminente attacco di asteroidi sulla Terra.

Ma il fatto è che, mentre abbiamo ottenuto risultati incredibili da quando Sputnik ha dato il via all'era spaziale nel 1957, finora sono stati compiuti pochissimi sforzi per sviluppare tecnologie di deflessione degli asteroidi. Siamo tristemente inesperti in quest’ambito e, a parte le nostre drammatizzazioni hollywoodiane, non abbiamo mai messo alla prova le nostre capacità. Ma ciò sta per cambiare.

Wu Yanhua, vicecapo della China National Space Administration (CNSA), ha annunciato la scorsa settimana che prevede di effettuare un test di deflessione degli asteroidi già nel 2025. Il sistema di monitoraggio sarà costituito da strumenti sia terrestri che spaziali, utilizzati per catalogare oggetti vicini alla Terra che potrebbero rappresentare una minaccia.

I sistemi di monitoraggio sono particolarmente importanti perché prima si cattura un asteroide in arrivo, più facile è deviarlo. Un asteroide distante potrebbe aver bisogno solo di un piccolo tocco per reindirizzarlo in modo da allontanarsi dalla Terra: più tardi viene analizzato un asteroide, più difficile sarebbe cambiarne la rotta.

Puoi dormire bene sapendo che le agenzie spaziali di tutto il mondo hanno già costruito robusti sistemi di monitoraggio degli asteroidi e hanno catalogato molte migliaia di oggetti del Sistema Solare. Nessuno di loro rappresenta una minaccia realistica nella nostra vita (attualmente, l'oggetto a più alto rischio, noto come RF12 del 2010, ha una probabilità del 4,8% di un impatto sulla Terra nel 2095. Questo asteroide di 7 metri provocherebbe una palla di fuoco simile alla meteora di Chelyabinsk nel 2013).

Tuttavia, potrebbero essercene altri là fuori che non abbiamo ancora visto, quindi il nuovo progetto di monitoraggio del CNSA è un'aggiunta gradita.