Fra tre anni verranno portati dei semi sulla Luna, ecco per quale motivo

La luna non ha vita sulla sua superfice, tranne forse per la presenza di alcuni tardigradi superstiti, perché semplicemente le condizioni del satellite non sono l'ideale per far prosperare esseri viventi. Tuttavia, entro il 2025 verrà lanciata una missione che ha un obiettivo molto particolare: coltivare piante sulla luna.

Si tratta di una collaborazione della start-up Lunaria One con gli scienziati dell'Australian National University (ANU). La missione Australian Lunar Experiment Promoting Horticulture (ALEPH-1) verrà lanciato a bordo del lander Beresheet 2 di SpaceIL, un progetto che Israele ha annunciato poco dopo il fallimento della sua prima missione nel 2020.

Nulla è mai stato coltivato sul nostro satellite (anche se la Cina ha provato a far nascere una piantina). "Lo spazio è un eccezionale banco di prova per come propagare le piante negli ambienti più estremi", ha affermato in una dichiarazione Caitlyn Byrt, biologa vegetale dell'ANU e consulente scientifico di Lunaria One.

I semi e le piante della missione nonostante saranno contenuti all'interno di una camera protettiva dovranno comunque affrontare molte sfide. All'interno di questo contenitore sarà presente un'erba australiana chiamata Tripogon loliformis molto resiliente e capace di "tornare in vita" anche dopo lunghi periodi di dormienza e disidratazione aggiungendo solo qualche goccia d'acqua.

"Se puoi creare un sistema per coltivare piante sulla luna, puoi creare un sistema per coltivare cibo in alcuni degli ambienti più difficili della Terra", ha dichiarato infine Byrt.