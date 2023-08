Tre antivirus per Windows 11 alternativi a Microsoft Defender

Se avete installato l'aggiornamento del Patch Tuesday di agosto per Windows 11, ci sono buone possibilità che Microsoft Defender abbia smesso di funzionare per voi. Ecco dunque tre antivirus alternativi a Microsoft Defender che potete utilizzare su Windows 11 mentre il colosso di Redmond ripristina il suo software!

Partiamo con Kasperksy Security Cloud Free, ovvero la versione gratuita di Kaspersky Security Cloud: stiamo parlando di uno degli antivirus più conosciuti, utilizzati e, per certi versi, "rispettati" al mondo. Tra le funzioni da non perdere abbiamo gli aggiornamenti in tempo reale contro le nuove minacce, gestiti da un sistema cloud-based. Per di più, il servizio è completo di rete VPN e password manager, il tutto "impacchettato" in una UI semplice e intuitiva.

La seconda alternativa che vi segnaliamo è Bitdefender Antivirus Free Edition, che con ogni probabilità viene al momento considerato il miglior antivirus all-rounder per PC Windows. Anche in questo caso, si tratta della versione free di Bitdefender Antivirus: sfortunatamente, la versione gratis del programma ha molte meno feature di quella completa, ma resta comunque un'ottima difesa per il vostro computer. La peculiarità del software è quella di agire in background senza consumare risorse del PC (o meglio, consumandone pochissime) e, soprattutto, senza mostrare fastidiosi messaggi o popup a schermo.

Se invece siete disposti a spendere per assicurarvi che il vostro PC sia protetto da malware, spyware e via dicendo, allora ESET Internet Security è la proposta che fa per voi. Il software unisce l'impatto pressoché nullo sulle performance del sistema operativo, con tanto di modalità gaming per evitare di ridurre i vostri FPS in gioco, con una suite di feature veramente ampia, che va dall'ispezione del PC a quella della rete locale, dalla VPN al controllo dei pagamenti online e dalla protezione in tempo reale alla scansione UEFI delle minacce che si attivano all'avvio del PC.