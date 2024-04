Tre applicazioni gratuite per leggere libri sullo smartphone

Mentre i primi ebook reader Kobo a colori arrivano sul mercato, alcuni potrebbero continuare a preferire la lettura di libri e l'ascolto di audiolibri sul proprio smartphone. Ma quali sono le migliori app di lettura gratis per iOS e Android? Eccone tre davvero interessanti!

Kindle

Tutti conosciamo Kindle, ma forse non tutti sanno che il marketplace di libri targato Amazon non è compatibile solo con i dispositivi del colosso di Seattle, ma con tutti gli smartphone iOS e Android, oltre che con i PC Windows e macOS. Kindle è un negozio online di libri digitali che comprende anche ampie sezioni dedicate ai fumetti e agli audiolibri. Alcuni libri sono gratuiti - specie per chi già possiede un account Amazon Prime - mentre altri sono a pagamento: scaricate l'app sul vostro device e scegliete i libri che preferite, iniziare a leggere sarà facilissimo!

Kobo

La rivalità tra Kindle e Kobo è storica, sia nel campo degli ebook reader che in quello delle app per la lettura di libri e audiolibri. Come Kindle, anche Kobo è disponibile per gli ereader a marchio Rakuten e per gli smartphone iOS e Android. Il marketplace contiene ben 6 milioni di libri, alcuni dei quali gratuiti. Potete anche attivare una prova gratuita di 30 giorni del servizio Kobo Plus, che vi fornirà l'accesso a centinaia di migliaia di libri digitali completamente gratuiti: dopo il primo mese, il costo dell'abbonamento sarà di 9,99 Euro al mese.

Cantook

In pochi conosceranno Cantook, ma si tratta di un'app davvero molto interessante per i lettori di libri digitali su smartphone iOS e Android. Il software, infatti, non fornisce un marketplace proprietario, ma vuole permettervi di creare una libreria di file estremamente organizzata e completa, anche a partire da fonti diverse. Per esempio, tramite Cantook potete leggere libri in formato PDF ed EPUB, ma anche importare i prestiti digitali dai cataloghi delle biblioteche compatibili o gli acquisti effettuati tramite i marketplace terzi convenzionati. Inoltre, il catalogo di Cantook contiene migliaia di opere di dominio pubblico!

