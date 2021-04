Tre degli artisti espressionisti astratti che hanno definito il movimento

Siamo nella New York degli anni '40 e '50, l'America soffre economicamente a causa della terribile seconda guerra mondiale: è in questo momento che gli artisti sentono di dover difendere lo spirito e la libertà americana. Serve un'arte espressiva, forte e audace che rifletta lo stato emotivo del paese.

Clyfford Still

Nato il 30 novembre 1904 a Grandin, nel North Dakota, Clyfford iniziò già negli anni '30 a dipingere opere tendenti all'astrattismo. Grazie all'amicizia con Pollock e Rothko, il suo stile si sviluppò pienamente dopo la 2WW. Sebbene non il più celebre dei pittori espressionisti astratti, secondo gli esperti, fu proprio Clyfford a creare la prima vera opera espressionista astratta.

La sua arte è caratterizzata da ampie distese di colore, interrotte da linee simili a lampi. I colori che più utilizzò furono il nero, il bianco, il rosso ed il giallo, spesso delle tonalità più scure.

"I miei non sono dipinti nel senso comune", commentò lui stesso "si tratta di vita e di morte che si incontrano in una paurosa unione [...] accendono un fuoco. Grazie a loro io riesco a respirare, stringo una corda d'oro, trovo la mia rivelazione." Molti dei suoi dipinti non furono conosciuti fino al 2011 quando la città di Denver, nel Colorado, ha costruito un museo dedicato a Clyfford Still, esponendo gran parte del suo meraviglioso lavoro.

Jackson Pollock

Pollock nacque il 28 gennaio del 1912 a Cody, nel Wyoming. Fu allievo, insieme al fratello Charles, del pittore Thomas Hart Benton il quale ebbe sull'artista una grande influenza, soprattutto per il suo singolare uso del colore, vibrante e ritmico. Nel '49 la rivista Life pubblicò un articolo il cui titolo era: "Pollock è il più grande pittore vivente degli Stati Uniti?"

Sappiamo che quando dipingeva si muoveva molto attorno alla tela, utilizzava tutto ciò che si trovava nel suo studio per creare le sue opere: chiodi, mozziconi di sigaretta, fiammiferi. Dalla sua arte traspare quella che fu poi, effettivamente, la sua vita: ansia, turbe, caos.

Pollock pare visse una vita terribilmente solitaria e piena di inquietudini, fu un uomo e un artista decisamente singolare nel suo genere, tanto che dopo aver raggiunto l'apice del successo grazie alle sue opere espressioniste astratte, decise di cambiare del tutto il suo stile. Lottò fino alla fine della sua vita, a 44 anni, con una grave dipendenza da alcolismo che causò la sua morte stessa.

Lee Krasner

Nasce a Brooklyn, nella brillante New York, sotto il nome di Lenore Krasner. In quel periodo il mondo dell'arte, come quasi tutti i settori, era dominato da uomini e la sua carriera non venne giustamente valorizzata, anche a causa del matrimonio con Pollock. "Mi è capitato di essere la signora Pollock, e questo è un boccone amaro. Ero una donna, ero ebrea, ero vedova ed ero una pittrice dannatamente brava, inoltre, ero un po' troppo indipendente."

L'arte di Krasner fu aggressiva, sotto certi aspetti, audace, brillante. Nella sua serie di 31 dipinti intitolata "Little Image" dimostra quale potere espressivo avesse utilizzando soltanto linee e piccoli tracciati di colore. Dopo la morte prematura del marito, Lenore ha dovuto affrontare un percorso emotivo che tuttavia ha dato i risultati sperati. Dalle sue tele successivi all'avvenimento, caratterizzate da colori brillanti e pennellate decise, traspare chiaramente la guarigione dal trauma.

Nel 1983 le fu riconosciuta la sua prima mostra retrospettiva, all'Houston Museum of Fine Arts, nel Texas. Morì nel 1984, non riuscendo mai a vedere la sua mostra finale a New York, dove nacque.

