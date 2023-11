Tre aspetti interessanti di Humane Ai Pin: il futuro oltre gli smartphone?

Nelle scorse ore, l'AI Pin di Humane è stato annunciato ufficialmente con un video. La "spilla IA" di Humane promette di rivoluzionare l'utilizzo quotidiano della tecnologia, facendo ampio uso dell'Intelligenza Artificiale e pensionando smartphone, tablet e PC in svariati contesti. Ecco dunque quali sono i tre aspetti più interessanti del prodotto.

Se non sapete cosa sia la "spilla AI" di Humane, il nostro consiglio è quello di recuperare l'approfondimento dedicato a Humane AI Pin uscito sulle pagine di Everyeye nel mese di luglio. In soldoni, però, si tratta di un accessorio indossabile con IA e connessione a internet, due feature che vengono sfruttate per permettervi - tra le altre cose - di rispondere alle chiamate e ai messaggi, di dialogare con un'assistente virtuale e di fare ricerche in rete. Il tutto senza la necessità di un dispositivo che vi occupi le mani o di uno schermo da guardare in continuazione.

In effetti, il primo aspetto intrigante di Humane AI Pin è proprio questo: esso promette di ridurre drasticamente il tempo che passiamo di fronte allo schermo, permettendoci di eseguire molte azioni del quotidiano (quelle che abbiamo già citato, che oggi richiedono uno smartphone o un altro device) senza dover guardare un display. La spilla di Humane, infatti, integra un piccolo proiettore laser, che può essere usato per riprodurre l'interfaccia del sistema su ogni superficie, compreso il palmo della mano.

In secondo luogo, Humane AI Pin sarà incredibilmente potente per le sue dimensioni. Il wearable di nuova generazione integra infatti un chip Snapdragon di Qualcomm (ancora non sappiamo se si tratti di un SoC per smartphone, di uno per smartwatch o di una soluzione del tutto nuova), ma anche di una pletora di sensori, tra cui un altoparlante e un microfono per le vostre chiamate, una fotocamera e tutto ciò che consente al dispositivo di interfacciarsi con l'utente e con il mondo esterno.

Terzo aspetto veramente interessante di Humane AI Pin, infine, è che esso utilizza un algoritmo IA proprietario, seppur basato su GPT-4 di OpenAI, e vanta un sistema operativo realizzato in-house, chiamato Cosmos. Tutte funzioni che giustificano l'elevato prezzo di lancio di Humane AI Pin, pari a 699 Dollari. Ma basteranno tutte queste novità a fare della spilla con l'Intelligenza Artificiale integrata un successo?