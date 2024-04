Tre aspirapolvere alternativi a Dyson a basso costo su Amazon

Dopo aver parlato dei tre migliori aspirapolvere Dyson su Amazon, oggi ci sofferiamo su un altro aspetto legato alla pulizia casalinga: parliamo infatti di tre aspirapolvere alternativi a marchio Dyson che sono disponibili a basso costo.

SHARK STRATOS SU AMAZON Partiamo da Shark Stratos, che è disponibile a 280,89 Euro su Amazon, che garantisce la consegna Prime senza costi aggiuntivi prevista per il 18 Aprile 2024. L’aspirapolvere in questione offre un’autonomia di 60 minuti ed è dotata anche della tecnologia Antigroviglio Cleansense IQ: non è presente alcun sacco e si adatta a tutti i tipi di pavimenti e tappeti.

TINECO PURE ONE AIR SU AMAZON Continuiamo con la Tineco Pure One Air, che è disponibile a 199 Euro: anche in questo caso la consegna è garantita senza costi aggiuntivi per lunedì se si effettua l’ordine in giornata odierna. L’aspirapolvere in questione è caratterizzato da una super leggerezza, visto che pesa solo 1,8Kg, ed è dotato della tecnologia multi-cyclone ed una serie di accessori che migliorano la pulizia. Inoltre, è anche ultra-silenzioso.

VAX BLADE 5 DUAL PET SU AMAZON Infine, concludiamo con il Vax Blade 5 Dual Pet, che è disponibile al prezzo di 463,94 Euro, che offre una durata fino a 90 minuti, ed è dotato di un display CleanControl che mostra in tempo reale tutte le informazioni. A ciò si aggiunge la nuova tecnologia VersaClean he migliora la pulizia.

