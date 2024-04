Tre aspirapolveri Dyson che costano poco e vanno alla grandissima

Difficile parlare di prodotti economici quando si prende in esame Dyson, uno dei protagonisti del mercato tra i più famosi al mondo. Ma si sa, spesso e volentieri, la qualità va a braccetto con un costo mediamente più elevato. Ecco dunque tre aspirapolveri relativamente economici per chi vuole risparmiare, senza rinunciare alla qualità Dyson.

Dyson V8 Origin

Uno dei best buy in casa Dyson, il modello V8 risulta ancora oggi un ottimo prodotto se si vuole risparmiare qualcosina senza rinunciare alla proverbiale qualità degli aspirapolveri senza filo per eccellenza. V8 non integra nessun sacchetto e raccogliere lo sporco e la polvere all'interno del contenitore posto dietro al motore. Non da poco la spazzola per pavimenti delicati e tappeti, che rende il prodotto versatile.VAI AL PRODOTTO SU AMAZON

Dyson Big Ball Multi Floor 2

Un prodotto dotato di una tecnologia auto raddrizzante unica nel suo genere, che rende più semplice la pulizia e la manovrabilità. La sua forza centrifuga può fare affidamento su ben 19 cicloni, compatti, disposti su due livelli per catturare anche le più piccole particelle di polvere. Non da meno, come per i suoi fratelli, il sistema di svuotamento del contenitore ingegnerizzato per non toccare lo sporco.VAI AL PRODOTTO SU AMAZON

Dyson Omni-glide SV19

Leggero, compatto, con testa detergente omnidirezionale e, ovviamente, senza fili. Il prodotto è specifico per pavimenti duri, quindi grès e piastrelle, risulta tra gli aspirapolveri Dyson più facilmente manovrabili. Sono 8 i cicloni che spingono il motore, mentre l'autonomia in questo caso scende a 20 minuti. Omni-glide SV19 è infatti indicato per la pulizia quotidiana e veloce, quindi per il mantenimento degli ambienti in ordine - come ad esempio la cucina dopo aver pranzato o cenato.VAI AL PRODOTTO SU AMAZON

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!