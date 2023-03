Tre assurde curiosità su Elon Musk: dai Simpson all'auto sommergibile di James Bond

Non c'è solamente la possibile creazione di una città aziendale chiamata Snailbrook tra le curiosità che ruotano attorno all'eccentrica figura di Elon Musk. Infatti, l'imprenditore che sta facendo parlare di sé ormai da tempo anche per l'acquisizione di Twitter è al centro di innumerevoli questioni che potreste non aspettarvi.

In questa sede ci soffermeremo su tre curiosità legate al CEO dell'azienda dietro al social network dei cinguettii. Certo, ormai la figura di quest'ultimo è ben nota a molti, quindi alcuni tra di voi sapranno già che è possibile aspettarsi un po' di tutto da Musk (sì, anche entrate nella sede di Twitter con un lavandino), ma ciò che stiamo per indicarvi potrebbe potenzialmente sorprendervi.

Partendo dalla questione un po' più "tranquilla", ciò che potreste non sapere è che nel 2015 l'imprenditore registrò dei dialoghi per un episodio dei Simpson, impersonando di fatto sé stesso. Sì, avete capito bene: esiste un episodio chiamato "Il Musk che cadde sulla terra", che rappresenta la 12esima puntata della 26esima stagione. Per approfondire il tutto, potreste voler dare un'occhiata al portale ufficiale di Apple TV+.

Una questione che vede di mezzo molti soldi è invece quella relativa all'acquisto dell'auto sommergibile di James Bond: certo, si fa proprio riferimento alla Lotus Esprit comparsa nella pellicola "La spia che mi amava" del 1977. L'acquisto è avvenuto tramite asta nel 2013, per la cifra di 968.000 dollari, stando anche a quanto riportato da ScrollDroll.

Per concludere le curiosità sul CEO di Twitter, potreste inoltre non sapere che quest'ultimo gestiva un nightclub per pagarsi l'affitto. Infatti, Musk, insieme al suo allora compagno di stanza Andeo Ressi, affittò una grande abitazione per trasformarla in un locale notturno. Questo mentre stava frequentando la University of Pennsylvania. Stando ad alcune dichiarazioni effettuate a Vogue da Ressi, però, in alcune serate Musk preferiva starsene nella sua stanza a giocare ai videogiochi, nonostante quanto allestito potesse arrivare a ospitare anche 1.000 persone.