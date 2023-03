Tre asteroidi si sono diretti verso la Terra ma non c'è alcun pericolo

Non uno, non due, ma ben tre asteroidi sono in direzione della Terra. Fortunatamente nessun pericolo perché il più vicino mancherà comunque il nostro pianeta di 3,5 milioni di chilometri, circa 10 volte la distanza media tra la Terra e la luna.

In particolare, lunedì 27 febbraio, una pietra cosmica chiamata 2012 DK31 è passata a oltre 4,8 milioni di km. Con una grandezza di circa 137 metri di diametro, alto come un grattacielo di 40 piani, l'asteroide orbita attorno al sole e si avvicina all'orbita terrestre dopo ogni pochi anni.

In generale, qualsiasi asteroide largo più di 137 metri e in orbita entro 7,5 milioni di km dalla Terra è considerato un asteroide potenzialmente pericolo. Allo stesso tempo, martedì 28 febbraio un'altra roccia spaziale delle dimensioni di un grattacielo, largo come il primo, è passato a circa 3,5 milioni di km. Conosciuta come 2006 BE55, l'orbita di questa grossa roccia spaziale si avvicina all'orbita terrestre ogni quattro o cinque anni.

Il terzo, invece, è in direzione di arrivo proprio oggi, venerdì 3 marzo, ed è un asteroide di circa 76 metri di diametro che passerà a una distanza di 5,3 milioni di km. La roccia cosmica, chiamata 2021 QW, non è abbastanza grande per ottenere il titoli di "asteroide potenzialmente pericoloso", ma si avvicina alla Terra ogni pochi anni.

Insomma, state tranquilli: nessun asteroide conosciuto è attualmente sulla strada per colpire la Terra per almeno 100 anni.