Tre astronauti sono appena 'sbarcati' sulla Stazione Spaziale Internazionale

Ieri, un nuovo equipaggio è arrivato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. L'agenzia spaziale russa Roscosmos, infatti, ha affermato che la capsula Soyuz MS-16 si è ancorata con successo alla struttura orbitante.

I nuovi arrivati sono Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner di Roscosmos e Chris Cassidy della NASA. Di solito l'equipaggio in partenza affronta de domande dei giornalisti prima di essere salutato dalla famiglia e dagli amici. Tuttavia, queste due pratiche non sono state possibili a causa delle restrizioni di viaggio imposte al virus, sebbene l'equipaggio abbia risposto alle domande inviate via email dai giornalisti durante una conferenza stampa di mercoledì.

Gli astronauti entrano regolarmente in quarantena prima delle missioni spaziali e tengono una conferenza stampa finale a Baikonur da dietro una parete di vetro per proteggerli dalle infezioni. Questo processo sta volta è iniziato prima del solito il mese scorso, evitando i tradizionali rituali pre-lancio e le visite nella capitale.

L'ISS in genere trasporta fino a sei persone alla volta e ha uno spazio abitabile di 388 metri cubi, più grande di una casa con sei camere da letto. Gli astronauti sperimentano una sorta di quarantena ogni qualvolta arrivano sulla Stazione Spaziale. In un pezzo per il New York Times del mese scorso, Scott Kelly della NASA ha affermato che la sua più grande mancanza durante quasi un anno nello spazio è stata la natura: "il colore verde, l'odore di terra fresca e la sensazione di sole caldo sul mio viso". Durante il suo periodo a bordo della ISS, inoltre, ha visto per ben due volte Games of Thrones.

Il cosmonauta Sergey Ryazanskiy invece è diventato il volto di una sfida di 10 settimane che vedrà i partecipanti pubblicare video di se stessi mentre completano esercizi fisici come parte di un concorso rivolto a giovani e adulti; iniziativa sostenuta da Roscosmos che mira a "sostenere le persone in una situazione di isolamento, instillare uno stile di vita sano e pensieri attraverso gli sport regolari, senza uscire in luoghi pubblici."