Tre astronauti, tra cui Luca Parmitano, andranno domani sulla Stazione Spaziale

Proprio durante il 50esimo anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna, nella giornata di domani, 20 luglio 2019, tre astronauti saranno trasportati nello spazio per unirsi all'attuale equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale.

Partiranno dal Kazakistan verso le 18:28 (ora italiana), l'astronauta Drew Morgan della NASA, Luca Parmitano dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e il cosmonauta russo Aleksandr Skvortsov (immortalati insieme in una foto in calce all'articolo).

Dopo un'orbita di quattro ore intorno alla Terra, ci vorranno due ore (per un totale di sei ore nello spazio) per arrivare sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) verso le 12:50. Dopo altre due ore, il portellone si aprirà e il team per la missione di lunga durata, Expedition 60, sarà completo.

Attualmente sulla ISS ci sono gli astronauti della NASA Nick Hauge e Christina Koch, insieme al cosmonauta russo Alexy Ovchinin, che hanno atteso che il resto dell'equipaggio della Expedition 60 si unisse a loro.

Durante la missione i membri dell'equipaggio effettueranno numeri esperimenti di biologia, fisica e scienze della Terra. La NASA e l'ESA trasmetteranno in diretta il volo verso la Stazione Spaziale Internazionale.

La stampa di ossa e pelle in 3D potrebbe essere uno dei possibili esperimenti effettuati sulla ISS, molto utile in vista dei viaggi spaziali di lunga durata. Sulla stazione orbitante verranno anche coltivati, prossimamente, anche dei peperoncini.